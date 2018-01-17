Кабмин займется адресной помощью переселенцам и поддержкой инноваций

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В среду, 17 января. во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание правительства Украины; начало — в 11.00.

Согласно повестке дня, обнародованной Правительственным порталом, среди законопроектов, которые рассмотрят члены Кабмина, большинство будет касаться внесения изменения в заключительные и переходные положения налогового и Таможенного кодексов.

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Кроме того, министры займутся внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Первый вице-премьер Степан Кубив представит проект распоряжения Кабинета министров "О начале работы по созданию в Украине Центра поддержки технологий и инноваций". В свою очередь министр образования Лилия Гриневич доложит о создании комиссии по реорганизации Государственной инспекции учебных заведений и о дополнительных мерах по повышению квалификации педагогических работников в 2018 году.

Также члены правительства займутся утверждением финансовых планов некоторых морских портов Украины.

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Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства можно здесь.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил предложенную Минфином реформу таможни и ГФС.