Украинцы на третьем месте по численности среди поздних переселенцев в ФРГ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.

В течение 2017 года в Германию приехало более 7100 этнических немцев-переселенцев из стран постсоветского пространства, при этом выходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГ, заявил директор лагеря приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР Генрих Герншемаер, передает DW.

"В течение последних пяти лет в Германии наблюдается заметный рост количества поздних переселенцев. Только в течение 2017 года зарегистрировал 7134 репатриантов", — сказал он в интервью немецким журналистам.

По словам Герншемаера, зафиксированное в прошлом году количество поздних переселенцев из стран постсоветского пространства превышает показатель 2016 на примерно 500 человек. Большинство из прибывших в Германию поздних переселенцев — молодые семьи, которые уже имеют в ФРГ родственников.

Среди новоприбывших в ФРГ поздних переселенцев количественно лидируют выходцы из Казахстана и России, на третьем месте – Украина. Многие из вновь прибывших имеют образование.

Как сообщалось ранее, показатель прироста численности новых граждан из Украины в Израиле в 2017 году вырос практически на 20% в сравнении с 2016 годом, говорится в итоговом отчете по числу новых репатриантов и вернувшихся израильтян, прибывших в Израиль в минувшем году, опубликованном отделом Министерства интеграции.