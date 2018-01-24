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    Общество

    В среду в Украине без осадков, температура до -17

    (обновлено: )105
    На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -13°. В северных областях без осадков. Температура до -13°. В центре также без осадков, температура до -17°.
    Зима в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до —17°. На востоке возможен снег, температура до —14°. В южных регионах солнечно, возможна облачность, температура до —11°, сообщает Укргидрометцентр.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погода на среду, 24 января

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    На западе Украины в среду без осадков. Температура до —13°. В северных областях без осадков. Температура до —13°. В центре также без осадков, температура до —17°.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидалось существенное осложнение погодных условий.

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