В среду в Украине без осадков, температура до -17

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду, 24 января, осадки возможны лишь на востоке Украины, в центральных областях температура снизится до —17°. На востоке возможен снег, температура до —14°. В южных регионах солнечно, возможна облачность, температура до —11°, сообщает Укргидрометцентр.

Укргидрометцентр Прогноз погода на среду, 24 января

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На западе Украины в среду без осадков. Температура до —13°. В северных областях без осадков. Температура до —13°. В центре также без осадков, температура до —17°.

Ранее сообщалось, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидалось существенное осложнение погодных условий.