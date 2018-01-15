Опрос: половина украинцев готовы к компромиссам ради мира в Донбассе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 49% жителей украинцев на подконтрольной территории согласны на определенные компромиссы ради мира на Донбассе и только 18% поддерживают установление мира на востоке силовым путем или "любой ценой". Об этом говорится в исследовании Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Готовность к компромиссам снижается по мере удаленности от театра военных действий. Например, на западе Украины готовых к компромиссам только 8%.

В тоже время, согласны на любые компромиссы ради мира 30,5% жителей юга, 23% – востока, 25,5% – украинского Донбасса.

Неприемлемым считают предоставление неподконтрольным территориям "особого статуса" жители центра (59%) и запада (55%), а на Донбассе разрыв между согласными и не согласными на это незначительный (39% против 41%). А вот для жителей востока страны это предложение вполне приемлемо (44% – за, 32% – против). Еще больше сторонников "особого статуса" на юге (47% – за, 29% – против).

Предоставление русскому языку статуса второго государственного неприемлемо для 68% жителей запада, 57% – центра, 48% – Донбасса. А вот на юге и востоке большинство считает такой компромисс целесообразным: на юге 54% за (и 20% против), на востоке 44% за (и 29% против).

На полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск не согласны ни в одном регионе Украины, правда, количество сторонников такого компромисса варьируется от 6% на западе до 28% на Донбассе и 29% на юге.

Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины.