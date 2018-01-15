"Vodafone-Украина" просит пустить ее в "серую зону" Донбасса

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Компания "Vodafone-Украина" просит разрешить доступ бригад в нейтральную зону в Донбассе для проведения ремонтных работ на поврежденной линии связи, сообщила в понедельник пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики. В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков.

"Настоятельно просим, ​​чтобы нашу ремонтную бригаду пропустили в "серую зону" и позволили отремонтировать поврежденную линию. Пока безуспешно. Дает надежду лишь то, что окончательного "нет" на свои запросы мы не получили. Но очень хотелось бы, чтобы решение было принято как можно быстрее", — написала Рубан на своей странице в Facebook.

По ее словам, в результате повреждения магистрального оптоволокна в зоне АТО несколько миллионов абонентов по обе стороны линии разграничения фактически не имеют возможности связаться друг с другом.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории ДНР и ЛНР: для жителей самопровозглашенных республик предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.