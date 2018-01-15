наверх
15.01.201822:06
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Политика

    Яценюк о законе по Донбассу: тест для правящей коалиции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (276)

    (обновлено: )54009
    Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отметил, что весь парламент должен объединиться для того, чтобы этот закон был принят.
    Арсений Яценюк
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк призвал народных депутатов проголосовать во вторник в поддержку законопроекта №7163 об обеспечения государственного суверенитета Украины.

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды

    "Завтра это тест не только для правящей коалиции, а это тест для украинского парламентаризма и каждого члена парламента, который должен принять для себя решение – он за деоккупацию, он за признание России агрессором или он против этого. Наша фракция будет однозначно поддерживать этот законопроект. Я ожидаю, что весь парламент объединится для того, чтобы этот закон был принят", — цитирует "112 Украина" Яценюка.

    Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины.

    Парламент Украины одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". 

    Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты