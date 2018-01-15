Яценюк о законе по Донбассу: тест для правящей коалиции

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк призвал народных депутатов проголосовать во вторник в поддержку законопроекта №7163 об обеспечения государственного суверенитета Украины.

"Завтра это тест не только для правящей коалиции, а это тест для украинского парламентаризма и каждого члена парламента, который должен принять для себя решение – он за деоккупацию, он за признание России агрессором или он против этого. Наша фракция будет однозначно поддерживать этот законопроект. Я ожидаю, что весь парламент объединится для того, чтобы этот закон был принят", — цитирует "112 Украина" Яценюка.

Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины.

Парламент Украины одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором".

Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.