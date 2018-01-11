В частном пансионате Трускавца массово отравились дети

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В частном пансионате "Алексик" курортного Трускавца отравились 12 детей.

Дети приехали на отдых из Харькова.

"В частном пансионате "Алексис", где отдыхала детская группа из Харькова в количестве 23 детей, 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет получили пищевую токсикоинфекцию средней тяжести. Воспитатели группы от госпитализации детей отказались. Родители детей уведомлены об их состоянии по телефону врачами скорой медицинской помощи Трускавца. Оказана медицинская помощь на месте", — сообщает департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Ранее сообщалось, что в Нежине Черниговской области воспитанники детского сада отравились неизвестным продуктом.