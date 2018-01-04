Перепутали с майораном. В Чехии семья отравилась уткой с марихуаной

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

Семья из чешского города Вратимов отравилась печеной уткой с марихуаной, сообщает газета Mlada fronta iDNES

По данным СМИ, пожилая женщина, готовившая блюдо, перепутала марихуану с травянистым растением майоран, которое она хотела использовать в качестве приправы.

Попробовавшие утку члены семьи пожаловались на тошноту, рвоту и головную боль после еды. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях. Полиция завела уголовное дело по факту незаконного изготовления и употребления наркотиков.

Ранее стало известно что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны.