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    В мире

    Перепутали с майораном. В Чехии семья отравилась уткой с марихуаной

    (обновлено: )15910
    По данным СМИ, пожилая женщина, готовившая блюдо, перепутала марихуану с травянистым растением майоран, которое она хотела использовать в качестве приправы.
    Запеченная утка
    livestrong.com

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 

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    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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    Семья из чешского города Вратимов отравилась печеной уткой с марихуаной, сообщает газета Mlada fronta iDNES.

    По данным СМИ, пожилая женщина, готовившая блюдо, перепутала марихуану с травянистым растением майоран, которое она хотела использовать в качестве приправы.

    Попробовавшие утку члены семьи пожаловались на тошноту, рвоту и головную боль после еды. Они были доставлены в медицинское учреждение.

    Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях. Полиция завела уголовное дело по факту незаконного изготовления и употребления наркотиков.

    Ранее стало известно что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны.

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