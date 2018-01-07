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    Поколядовали. На Закарпатье два ребенка отравились алкоголем

    (обновлено: )9401
    Полиция установила, что два мальчика в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации.
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    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина

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    В воскресенье, 7 января, в Хустскую районную больницу, что в Закарпатье, попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

    По данным правоохранителей, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

    "В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление”, — сообщили в полиции.

    Напомним, семья из чешского города Вратимов отравилась печеной уткой с марихуаной. По данным СМИ, пожилая женщина, готовившая блюдо, перепутала марихуану с травянистым растением майоран, которое она хотела использовать в качестве приправы.

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