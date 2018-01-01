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    В России семеро детей отравились парами хлорамина в сауне

    (обновлено: )159
    Как отмечается, 31 декабря группа родителей с семью несовершеннолетними детьми арендовала одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января. Во время нахождения в сауне дети стали жаловаться родителям на ухудшение состояния.
    Сауна. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь семеро детей госпитализированы после отравления парами хлорамина в сауне. Двое из них доставлены в реанимацию. ЧП произошло в Московской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

    По данным правоохранителей, 31 декабря 2017 группа родителей с семью несовершеннолетними детьми арендовала одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января. Во время нахождения в сауне дети стали жаловаться родителям на ухудшение состояния, затем у них начались рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания.

    "Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", — говорится в сообщении.

    Напомним, 28 декабря более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии.

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