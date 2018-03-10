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    Трускавец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Медсестра в больнице. Архивное фото
    В частном пансионате Трускавца массово отравились дети
    12:27 11.01.2018
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    Сообщается, что отравились дети, которые приехали отдыхать из Харькова. Им оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.
    Трускавец
    Дорога к известному украинскому курорту может уйти под землю
    07:49 27.10.2017
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    По дороге "Трускавец-Дрогобыч" уже запретили движение грузовикам. Хотя водители фур нередко пренебрегают запретом. Но перекрывать трассу полностью не спешат. Ждут выводов ученых.
    Огнетушитель
    Во Львовской области сожгли Mitsubishi Pajero сотрудника СБУ
    11:07 01.09.2017
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    По данным ГСЧС, спасатели погасили огонь за 20 минут, однако машина полностью сгорела. Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.
    В Трускавце ГСЧС спасала бегемота от жары
    В Трускавце от жары едва не погиб бегемот
    11:35 16.08.2017
    83Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации общественных активистов UAnimals, сотрудникам ГСЧС пришлось доставить в цирк восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания.
    В Трускавце женщина напала на ребенка с электрошокером
    В Трускавце женщину за нападение на ребенка оштрафовали на 850 грн
    09:58 24.10.2016
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    Согласно данным, женщина на заседании признала свою вину. Признание и тот факт, что она самостоятельно воспитывает сына, суд учел как смягчающее обстоятельство. Таким образом, виновной присудили 850 грн штрафа.
    Флаги Великобритании и ЕС
    В Польше увидели позитив от Brexit для Украины
    19:00 26.06.2016
    4005Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Кухчинский дал совместный брифинг с Андреем Парубием в Трускавце, в ходе которого поддержал Киев в его евроинтеграционных стремлениях. По его словам, выход Британии повлечет перестановки в управлении европейских институтов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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