Согласно данным, женщина на заседании признала свою вину. Признание и тот факт, что она самостоятельно воспитывает сына, суд учел как смягчающее обстоятельство. Таким образом, виновной присудили 850 грн штрафа.
Кухчинский дал совместный брифинг с Андреем Парубием в Трускавце, в ходе которого поддержал Киев в его евроинтеграционных стремлениях. По его словам, выход Британии повлечет перестановки в управлении европейских институтов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".