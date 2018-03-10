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    жара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Житель Вьетнама придумал необычный способ спасения от жары пушистых собак. Видео
    Житель Вьетнама придумал необычный способ спасения от жары пушистых собак 
    13:16 11.01.2018
    249
    Житель столицы Вьетнама хранит своих питомцев на полках холодильника. При этом собаки чувствуют себя в камере при пониженных температурах прекрасно.
    В Полтаве женщина закрыла в машине маленького ребенка при 33 градусной жаре
    В Полтаве женщина закрыла в машине маленького ребенка при 33-градусной жаре
    10:35 18.08.2017
    1029Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Мужчина проходил рядом с парковкой и услышал, как в автомобиле плачет ребенок. Малыш упал между сиденьями и перестал двигаться, поэтому мужчина вызвал патрульную полицию, разбил стекло и вытащил ребенка.
    В Трускавце ГСЧС спасала бегемота от жары
    В Трускавце от жары едва не погиб бегемот
    11:35 16.08.2017
    83Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации общественных активистов UAnimals, сотрудникам ГСЧС пришлось доставить в цирк восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания.
    Лето в Киеве
    Киевские власти предупреждают о высокой пожарной опасности в субботу
    22:51 04.08.2017
    76Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации КГГА, в субботу ожидается переменчивая облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днем 30-32.
    Дороги в Киеве
    Киевские власти сообщают об усилении загрязненности воздуха из-за жары
    22:15 03.08.2017
    171Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации Госпродпотребслужбы в г. Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города.
    Одесский военный госпиталь
    В Одессе от жары скончался один из руководителей военного госпиталя
    18:28 03.08.2017
    789Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации СМИ, начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи полковник медицинской службы Сергей Муртазаев умер из-за проблем с сердцем, которые обострились вследствие жары.
    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов
    Фотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве 
    17:50 03.08.2017
    517Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба администрации столицы Украины.
    Курортный сезон в Одессе
    В Одессе к выходным температура поднимется до 40 градусов
    17:02 02.08.2017
    8345Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в Одессе как минимум две недели - до середины августа. Лишь с 15 числа возможно небольшое похолодание.
    Лето в Киеве
    В Киев пришла жара 
    19:12 30.06.2017
    554Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38. По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей.
    Лето в Киеве
    В Украину идет жара выше 30 градусов
    16:53 25.06.2017
    859
    Согласно информации, в Киеве в понедельник, 26 июня, ночью - без осадков, днем - кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с.
    Аномальная жара в Европе и США
    Из-за аномальной жары в Европе гибнут люди, а в США отменяют авиарейсы 
    12:27 22.06.2017
    790Суперштормы накрыли Европу
    В Португалии люди гибнут в лесных пожарах, а в Америке авиакомпании отменяют рейсы из-за того, что некоторые самолеты запрещено эксплуатировать при высоких температурах.
    Лето в Киеве
    С понедельника в Украине ожидается летняя жара
    04:59 29.05.2017
    670
    В понедельник 29 мая синоптики обещают погоду без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем 23-28 градусов; в Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов.
    Жара в Киеве
    Погода в Киеве: столичная жара не сдается 
    17:06 26.06.2016
    1449Суперштормы накрыли Европу
    В воскресенье, 26 июня, в Киеве жарко. Столбики термометров показывают за 30 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, в Украине осадки возможны лишь на западе, с температурой до 31°.
    Жара в Киеве
    В Киеве воскресенье будет очень жарким
    06:42 26.06.2016
    475Суперштормы накрыли Европу
    По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Украине осадки возможны лишь на Западе. Днем будет до 31°. В Центре, на Севере и Востоке – солнечно, до 32°.
    Выжить в жару. Инфографика
    Выжить в жару: советы в горячее лето 
    13:05 22.06.2016
    1680Суперштормы накрыли Европу
    Температура продолжает повышаться в Украине. Как избежать солнечного и теплового ударов, а также оказать при необходимости первую помощь, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Жара в Украине
    Жара в Украине 
    12:48 09.08.2015
    2976Природные катаклизмы по всему миру.
    В воскресенье, согласно информации Гидрометеоцентра, на крайнем западе Украины и в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается сильная жара около 35-37 градусов.
    Жара в Киеве
    Киевляне спасаются от жары 
    22:44 08.07.2015
    597
    В среду в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях наблюдалась сильная жара до 35-37°. Украинцы спасаются в основном мороженым и фонтанами.
    Жара в Германии
    Жара и немцы 
    04:54 05.07.2015
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    Столбик термометра приблизился к отметке 40 градусов в Испании, Франции, Португалии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и Голландии. 30-ти градусная жара установилась в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.
    Пожарные машины возле Василькова, где горит нефтебаза
    Обзор соцсетей: лето, жара и пожары
    17:18 14.06.2015
    409Пожары и их последствия в Киеве и области
    Начало июня в этом году запомнится многим украинцам не только аномально высокой температурой, но и многочисленными пожарами в окрестностях столицы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в украинском сегменте соцсетей.
    Скорая помощь, Индия
    Жертвами аномальной жары в Индии стали уже 1,7 тыс человек
    22:53 28.05.2015
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    Самая высокая температура - 47 градусов - наблюдалась в Кхаммаме и Низамабаде в штате Телангана, а также в Нандигаме и Онголе в штате Андхра-Прадеш.
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