Мужчина проходил рядом с парковкой и услышал, как в автомобиле плачет ребенок. Малыш упал между сиденьями и перестал двигаться, поэтому мужчина вызвал патрульную полицию, разбил стекло и вытащил ребенка.
В понедельник 29 мая синоптики обещают погоду без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем 23-28 градусов; в Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов.
Столбик термометра приблизился к отметке 40 градусов в Испании, Франции, Португалии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и Голландии. 30-ти градусная жара установилась в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.
Начало июня в этом году запомнится многим украинцам не только аномально высокой температурой, но и многочисленными пожарами в окрестностях столицы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в украинском сегменте соцсетей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Столбик термометра приблизился к отметке 40 градусов в Испании, Франции, Португалии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и Голландии. 30-ти градусная жара установилась в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.