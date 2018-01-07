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    Общество

    В Украину идет похолодание

    (обновлено: )185620
    По данным синоптиков, в Киеве 8 января, как и в северных областях, ожидается облачная погода, температура ночью опустится до минус 3, днем ожидается до плюс 1.
    Вид на Киев
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 8 января, в Украине похолодает.

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    Как сообщает Укргидрометцентр, местами температура опустится до —4 градусов, а в отдельных областях пройдут дожди и мокрый снег. 

    По данным синоптиков, в Киеве 8 января, как и в северных областях, ожидается облачная погода, температура ночью опустится до —3, днем ожидается до —1…+1.

    На востоке страны ожидается солнечная погода, с температурой до 1 градуса тепла днем.

    На западе синоптики обещают местами дожди и до 4 градусов тепла днем.

    На юге в понедельник будет солнечно, температура от 6 до 8 градусов тепла.

    Напомним, в последние недели в Украине установилась совсем не зимняя погода.

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