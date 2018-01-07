В Украину идет похолодание

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 8 января, в Украине похолодает.

Как сообщает Укргидрометцентр, местами температура опустится до —4 градусов, а в отдельных областях пройдут дожди и мокрый снег.

По данным синоптиков, в Киеве 8 января, как и в северных областях, ожидается облачная погода, температура ночью опустится до —3, днем ожидается до —1…+1.

На востоке страны ожидается солнечная погода, с температурой до 1 градуса тепла днем.

На западе синоптики обещают местами дожди и до 4 градусов тепла днем.

На юге в понедельник будет солнечно, температура от 6 до 8 градусов тепла.

Напомним, в последние недели в Украине установилась совсем не зимняя погода.