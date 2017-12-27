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    Общество

    Порошенко сообщил, благодаря кому состоялось освобождение украинцев

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (388)

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    По словам главы государства, освобождение украинцев из плена стало возможным благодаря усилиям Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и украинской стороны.
    Петр Порошенко с освобожденными украинцами, 27 декабря 2017
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение украинцев из плена стало возможным благодаря усилиям Германии, Франции и украинской стороны.

    Порошенко в среду вечером в зоне АТО встречал освобожденных из плена украинцев, он сообщил, что с ним также были посол Франции и представитель посольства Германии.

    Порошенко встретил освобожденных пленных. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко встретил освобожденных пленных

    "Именно усилиями (канцлера ФРГ Ангелы — Ред.) Меркель и (президента Франции Эммануэля — Ред.) Макрона… стало возможно, чтобы вы сейчас были здесь", — сказал Порошенко во время встречи освобожденных из плена украинцев.

    Смотрите также: Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую сообщила, что Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
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