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    "73 на 233". Обнародованы обновленные данные по обмену пленными

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (386)

    (обновлено: )8001
    По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 на 233, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
    Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    Ранее в среду в Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными, Киеву передали 73 человека. При этом сообщалось, что ДНР и ЛНР были переданы 165 и 73 человека соответственно.

    "По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена — 73 на 233", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    По ее словам, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

    "Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях", — добавила Сарган.

    facebook.com/LarysaSargan, 27 декабря 2017

    Эту же информацию озвучила уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко — во время обмена пленными в среду украинская сторона передала ополченцам 233 человека, забрала — 73, сообщается на сайте парламента.

    По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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