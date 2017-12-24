Полиция заявила о подготовке ополченцами провокаций в мирных регионах

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики готовят провокации в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации в стране, заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, ополченцами планируется блокирование транспортных путей и осквернение памятников.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция получила достоверную информацию о том, что по "поручению лидера ДНР" (Александра — ред.) Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации… Планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Он также призвал украинцев быть внимательными и обращаться в полицию в случае обнаружения "подозрительных" предметов.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.