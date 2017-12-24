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    Общество

    Полиция заявила о подготовке ополченцами провокаций в мирных регионах

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (383)

    (обновлено: )13001
    По данным полиции, в преддверии рождественских праздников ополченцами планируется блокирование транспортных путей и осквернение памятников.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики готовят провокации в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации в стране, заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

    По его словам, ополченцами планируется блокирование транспортных путей и осквернение памятников.

    "Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция получила достоверную информацию о том, что по "поручению лидера ДНР" (Александра — ред.) Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации… Планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    Он также призвал украинцев быть внимательными и обращаться в полицию в случае обнаружения "подозрительных" предметов.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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