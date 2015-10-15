ОБСЕ: ополченцы мешают наблюдателям попасть на границу с РФ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР мешают наблюдателям миссии ОБСЕ осуществлять контроль в приграничных с Российской Федерацией районах Донбасса. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии от 14 октября, обнародованном в четверг вечером.

В частности отмечается, что "вооруженные люди на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области по-прежнему мешают СММ осуществлять контроль большинства приграничных районов с Российской Федерацией".

Кроме того, по словам наблюдателей, им было отказано в проезде на подконтрольном самопровозглашенной ДНР контрольно-пропускном пункте "Зайченко" (26 км северо-восточнее Мариуполя).

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"Вооруженные люди на пропускном пункте заявили, что они не имеют полномочий, чтобы разрешить переход СММ", — сказано в отчете.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.