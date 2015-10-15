В Донецке затопили, теперь главное, чтобы тарифы не подняли

Александр Алтайский, РИА Новости Украина, Донбасс

В большей части жилых домов батареи оставались холодными еще несколько суток и только к обеду, 14 октября, тепло в своих квартирах почувствовали, жители, пожалуй, всех девяти районов Донецка. Правда, тревожные сигналы все еще поступают, тепло пришло не везде, жители отдельных массивов жалуются, что мерзнут и им блага цивилизации до сих пор недоступны.

"Наконец-то, дождались. Утром проснулись, батареи уже горячие, в квартире тепло, так что, с новым отопительным сезоном, друзья, ура!"

"Еще вчера было холодно, сейчас батареи чуть теплые, но думаю, скоро раскочегарят нормально. В этом плане у нас всегда было отлично, топили всегда хорошо, грех жаловаться. Даже в том году, когда бомбежки были сильные, коммунальщики сработали на пятерочку, город не замерз"

"Центр, проспект Ильича. Батареи теплые, постепенно нагреваются. Мерзнуть не будем", — сообщают в соцсетях жители Донецка.

В городской администрации рапортуют, что коммунальные службы уже завершают все работы по запуску котельных для отопления домов дончан и уже в ближайшие дни весь жилой фонд к наступлению осенне-зимних холодов будет полностью готов. Причины, по которым отдельные дома все еще не отапливаются, в мэрии объясняют технологическими тонкостями и проблемами, на устранение которых специалистам нужно время. Жителей "невезучих" высоток к временным неудобствам просят относиться с пониманием, призывают не паниковать и дождаться окончания ремонтных работ.

"Говорили, что котельные будут постепенно запускать. Мы, наверное, до такой роскоши еще не доросли. У нас во всем доме холодина. Ночью на улице уже мороз, поэтому согреваемся, как можем, главное не заболеть, валяться нельзя, некстати все это. Обогреватель включать не хочется, кушает много электроэнергии. Подождем еще до завтра, может 15 числа затопят, а нет — пойдем коллективно жаловаться в исполком", — говорит Дмитрий, житель девятиэтажного дома по улице Щетинина в Буденовском районе.

"Слушайте, товарищи, ну что за дела! Тут все пишут, что тепло в квартирах, а у меня до сих пор, простите, дубарь. Батареи ледяные, утром водичка пожурчала в них, на том все и закончилось. На работу бежать, а из-под одеяла так не хочется высовываться. В квартире сейчас + 15"

"Калининский район, улица Разенкова. Батареи тоже ледяные, поскорее бы тепло дали, хожу по дому как капуста, кофта на кофте, весь день пью горячий чай, пытаюсь согреться. Пока не очень"

"В Кировском районе тоже пока холодно, у кого-то уже затопили, нам, видимо, не повезло. Что-то не ладится там, работают сейчас мужики с ЖЭКа. У родителей на Пролетарке тоже Антарктида, все ждут потепления", — пишут дончане.

А вот, к примеру, в соседней Горловке отопление включили еще раньше, в период с 8 по 9 октября. Местные жители приятно удивлены, говорят, что такого не припоминают даже в довоенное время. Главное, говорят люди, чтобы местное руководство не повышало для населения оплату за потребленное тепло.

"Да, правда, отопление дали еще на той неделе, к выходным в квартире уже было тепло, даже очень. Топят хорошо, иногда даже жарят так сильно, что форточки приходится открывать. Мы тут до сих пор удивляемся, что в нашей богом забытой Горловке затопили раньше, чем в Донецке. Все хорошо, конечно, только бы тарифы не поднимали, а то ведь и так тяжеловато с деньгами. Но пока без изменений, платим, как и в том году", — по телефону из Горловки передает местная жительница, Ирина Георгиевна.

Согласно официальным данным предоставленным администрацией Донецка на нужды отопления в городе работают 238 котельных. По разным причинам не подают теплоноситель 14 котельных. Ремонтно-восстановительные мероприятия выполняются на 2 трансформаторных подстанциях. От газоснабжения пока отключено 58 потребителей. Сегодня, жилищными организациями выполняются работы по включению отопления каждого дома. В течение суток планируется завершить все работы по запуску котельных для отопления многоквартирных жилых домов.

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Ранее министерство ЖКХ самопровозглашенной республики в связи с похолоданием рекомендовало с 12 октября начать отопительный сезон во всех городах и районах ДНР. При этом решение о запуске котельных оставлено за руководством местных администраций.