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    Путин: страны бывшего СССР имеют право проводить свою политику

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    По словам президента РФ Владимира Путина, к выбору политического курса стран бывшего СССР нужно относиться с уважением, "потому что по-другому ничего не выйдет, по-другому не выйдет строительство отношений вообще никаким образом".
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Страны, в прошлом входившие в состав СССР, в том числе Украина, Молдавия и Армения, имеют право проводить собственную политику, нужно относиться к этому с уважением, иначе не получится выстроить двустронние отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Инаугурация президента России В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Было сказано по поводу того, что у нас оторвали Украину, Молдову, сейчас в Армении процессы происходят. Послушайте, никто ничего не отрывал. Мы в свое время распустили Советский Союз, сами это сделали. Это, знаете, как при разводе – супруги разошлись, а один из них говорит: будешь жить по моим правилам. Так не бывает", — сказал Путин на пленарном заседании Госдумы, где была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.

    Президент подчеркнул, что к этому нужно относиться к этому как к данности и понимать, что это суверенные государства, которые имеют право проводить свою собственную политику.

    "Нужно относиться к этому с уважением, потому что по-другому ничего не выйдет, по-другому не выйдет строительство отношений вообще никаким образом. Но мы, разумеется, должны защищать свои интересы, а не бросаться деньгами", — заключил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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