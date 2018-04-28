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    Появились жуткие подробности убийства матерью детей в РФ

    (обновлено: )43401
    Женщина призналась, что убила собственных сына и дочь, потому что якобы не могла обеспечить детям достойную жизнь.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Признавшаяся в убийстве двух малолетних детей жительница Нижнего Новгорода заявила, что сделала это, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь, сообщила РИА Новости начальник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье "убийство малолетних". Вечером 27 апреля задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая призналась в убийстве двухлетнего сына и четырехлетней дочери.

    "Женщина заявляет, что сделала это потому, что якобы не могла обеспечить детям достойную жизнь. Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тысяч тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей", — рассказала Склярова.

    В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее сообщалось, что следователи в Крыму раскрыли убийство семьи Ларьковых, состоявшей из родителей и ребенка.

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