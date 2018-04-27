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    Киев

    Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (105)

    (обновлено: )31
    Меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили до 25 июня. Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд Киева.
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    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    УНИАН
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому.

    "По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В. — подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", — сообщается на странице суда в Facebook

    Содержание под стражей без залога продлено до 25 июня.

    Шевченковский райсуд Киева/Facebook, 27 апреля 2018

    Тело Ноздровской нашли 1 января 2018 года в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

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    По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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