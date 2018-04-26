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    Россия

    В РФ посадили мужчину, выкинувшего в окно 5-летнюю девочку

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    34-летней мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, ударил ребенка, а затем выбросил девочку в окно третьего этажа.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Суд "дал" 10 лет мужчине, который выкинул из окна пятилетнюю девочку в Набережных Челнах, сообщает СК РФ по Республике Татарстан.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Шестого февраля этого года 34-летней Иван Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей. У женщины гостила ее пятилетняя внучка. В ходе застолья пьяный мужчина ударил ребенка, а затем выбросил в окно третьего этажа. Скорую помощь ребенку вызвали очевидцы. Медики зафиксировали у девочки различные повреждения, в том числе перелом руки.

    "Он (обвиняемый — ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд назначил наказание Никитину в виде 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что трагедия произошла в пгт Любашевка Одесской области, мужчина напоил водкой 7-месячную девочку и ребенок умер.

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