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    Россия

    Стали известны последствия сильного урагана в Москве

    (обновлено: )181
    По данным МЧС РФ, в субботу в результате урагана в Москве упали более 580 деревьев и три рекламных щита, а также 92 единицы личного автотранспорта получили повреждения.
    Последствия урагана в Москве, 21 апреля 2018
    twitter.com/merlin046

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Около 600 деревьев упали во время урагана в Москве, крыши более 30 домов и 92 машины получили повреждения, сообщается на сайте МЧС России.

    "Произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта", — говорится в сообщении МЧС.

    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Масштабный ураган в Москве

    Ураган также повредил крыши более 30 жилых домов. Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, ещё четыре поезда на МЦК задержались на полчаса.

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    В Подмосковье, по данным МЧС, 655 домов в 25 населённых пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.

    "На Московской железной дороге произошла задержка в движении 31 пассажирского пригородного электропоезда и двух пассажирских поездов дальнего следования от 6 минут до 2 часов", — отмечается в сообщении.

    Сильнейший ураган и ливни прошлив московском регионе днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.

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