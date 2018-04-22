Стали известны последствия сильного урагана в Москве

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Около 600 деревьев упали во время урагана в Москве, крыши более 30 домов и 92 машины получили повреждения, сообщается на сайте МЧС России.

"Произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта", — говорится в сообщении МЧС.

Ураган также повредил крыши более 30 жилых домов. Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, ещё четыре поезда на МЦК задержались на полчаса.

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В Подмосковье, по данным МЧС, 655 домов в 25 населённых пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.

"На Московской железной дороге произошла задержка в движении 31 пассажирского пригородного электропоезда и двух пассажирских поездов дальнего следования от 6 минут до 2 часов", — отмечается в сообщении.

Сильнейший ураган и ливни прошлив московском регионе днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.