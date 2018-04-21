Россия о заявление Ким Чен Ына: это шанс избежать ядерного конфликта

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что субботнее заявление Ким Чен Ына о завершении программы ядерных и ракетных испытаний — шанс на деэскалацию ситуации, которая еще месяц назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.

"Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряжённости, которая ещё месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта", — написал Косачев в соцсети Facebook.

Позитивно отреагировали уже три "западных" участника противостояния — США, Япония и Южная Корея. Нет сомнений, что и "с востока" (Россия и Китай) реакция будет положительной, добавил Косачев.