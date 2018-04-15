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    Из-за обрушения на шахте под Ростовом погиб работник

    (обновлено: )2501
    В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб. По данному факту организована проверка. Всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.
    Шахта
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб во время обвала кровли в шахте "Дальняя" в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает прокуратура Ростовской области.

    "В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб", — сказал представитель прокуратуры. Он отметил, что по данному факту организована проверка.

    По данным областного МЧС, всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.

    Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение монтируемой в забое кровли произошло на глубине 800 метров.

    В апреле госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков. Позже они поднялись на поверхность.

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