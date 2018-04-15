Из-за обрушения на шахте под Ростовом погиб работник

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб во время обвала кровли в шахте "Дальняя" в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает прокуратура Ростовской области.

"В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб", — сказал представитель прокуратуры. Он отметил, что по данному факту организована проверка.

По данным областного МЧС, всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение монтируемой в забое кровли произошло на глубине 800 метров.

В апреле госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков. Позже они поднялись на поверхность.