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    Спасатели поднимают 240 горняков из обесточенной шахты в Донбассе

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    По данным пресс-центра Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели начали подъем 240 горняков из обесточенной шахты "Горная" в Луганской области.
    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели начали подъем 240 горняков из обесточенной шахты "Горная" в Луганской области, пострадавших в результате инцидента нет, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков.

    "Спасатели начали подъем горняков. С ними все в порядке, пострадавших нет", — заявили в пресс-службе.

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