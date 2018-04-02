Спасатели поднимают 240 горняков из обесточенной шахты в Донбассе

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели начали подъем 240 горняков из обесточенной шахты "Горная" в Луганской области, пострадавших в результате инцидента нет, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков.

"Спасатели начали подъем горняков. С ними все в порядке, пострадавших нет", — заявили в пресс-службе.