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    Россия

    В России посадили пару, насиловавшую собственную дочь

    (обновлено: )87
    35-летние родители неоднократно надругались над своей дочерью. Девочку систематически насиловал родной отец, а за совершением преступлений наблюдала ее мать.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Суд в Волгоградской области приговорил к 15 и 17 годам колонии супругов, обвиняемых в сексуальном насилии над своей 12-летней дочерью, сообщает СУСК России по области.

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
    Отцы-насильники. В Украине эпидемия педофилии

    Следствием установлено, что с конца 2015 года и на протяжении нескольких месяцев 35-летние родители неоднократно надругались над своей дочерью. При этом школьницу систематически насиловал родной отец, а за совершением преступлений наблюдала ее мать, отмечает областной СК.

    Преступление было вскрыто благодаря медикам, к которым девочка попала случайно. Обнаружив, что несовершеннолетняя длительное время живет половой жизнью, врачи сообщили об этом в правоохранительные органы.

    "Приговором суда отцу потерпевшей девочки назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Мать школьницы приговорена к 15 годам колонии общего режима", — говорится в сообщении.

    На стадии расследования обвиняемым была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, специалисты дали заключение, что оба родителя вменяемые и в момент совершения особо тяжких преступлений в отношении собственного ребенка осознавали характер своих действий.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

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