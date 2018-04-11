В России посадили пару, насиловавшую собственную дочь

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Суд в Волгоградской области приговорил к 15 и 17 годам колонии супругов, обвиняемых в сексуальном насилии над своей 12-летней дочерью, сообщает СУСК России по области.

Следствием установлено, что с конца 2015 года и на протяжении нескольких месяцев 35-летние родители неоднократно надругались над своей дочерью. При этом школьницу систематически насиловал родной отец, а за совершением преступлений наблюдала ее мать, отмечает областной СК.

Преступление было вскрыто благодаря медикам, к которым девочка попала случайно. Обнаружив, что несовершеннолетняя длительное время живет половой жизнью, врачи сообщили об этом в правоохранительные органы.

"Приговором суда отцу потерпевшей девочки назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Мать школьницы приговорена к 15 годам колонии общего режима", — говорится в сообщении.

На стадии расследования обвиняемым была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, специалисты дали заключение, что оба родителя вменяемые и в момент совершения особо тяжких преступлений в отношении собственного ребенка осознавали характер своих действий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.