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    Россия

    В России ликвидировали одну профессию

    (обновлено: )552
    Должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из российского Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
    Машинистка-стенографистка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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    Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.

    Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

    Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма обычно превосходит скорость обычного в четыре-семь раз.

    В конце декабря ВЦИОМ провел опрос о наименее востребованных профессиях для начала карьеры. К таковым россияне отнесли работу дворника, водителя, таксиста и няни в детском саду, а также занятость в сфере жилищно-коммунальных услуг.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. Вместе с тем новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом.

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