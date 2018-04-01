В России ликвидировали одну профессию

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.

Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма обычно превосходит скорость обычного в четыре-семь раз.

В конце декабря ВЦИОМ провел опрос о наименее востребованных профессиях для начала карьеры. К таковым россияне отнесли работу дворника, водителя, таксиста и няни в детском саду, а также занятость в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. Вместе с тем новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом.