Гройсман профессионал-очковтиратель - Скаршевский

РИА Новости Украина

Кабинет министров планирует проверить все отремонтированные в Украине дороги. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман перед презентацией на заседании Кабмина программы по ремонту и строительству дорог до 2022 года.

"Начиная с 2016 года мы решили кучу проблем, которые накапливались годами, и начали ремонт и строительство. Мы с вами четко видим, в каком состоянии находятся украинские дороги, миллионы людей ездят по сплошным ямам, — отметил премьер. — Сегодня мы презентуем результаты работы, которая уже была проведена и план реконструкции дорог на 18-22 годы будет презентован на заседании".

В свою очередь глава Госагентства автодорог Украины Славомир Новак презентовал программу развития автодорог на 18-22 год.

По словам Новака, дороги в стране будут строить и ремонтировать по маршрутному принципу, что поможет интегрировать Украину в международную автодорожную сеть и поднять уровень безопасности движения в стране. За время программы на 18-22 год качественными трассами объединят все областные центры.

На дороги государственною значения за время действия программы планируют потратить около 300 миллиардов гривен. До 22 года в стране могут отремонтировать около 50% дорог госзначения. А ямочный ремонт будет выполняться только аварийно и станет исключением.

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"Три вопроса и три ответа о строительстве и ремонте дорог в Украине

1. Сколько километров дорог было построено и реконструировано в Украине за последние 4 года?

Ни одного.

2. Сколько было выделено бюджетных средств на эти цели в 2017 году?

Ноль гривен.

3. На сколько выросли расходы налогоплательщиков на ремонт 1 км дороги в 2017 году?

По сравнению с 2011-2012 годами – на 16%, а по сравнению с 2016-м – на 33% (с 255 тыс.дол/км до 338 тыс.дол/км)

P.S. Ответы на вопросы даны на основе сегодняшней презентации главного капстроителя страны Владимира Гройсмана", — написал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.