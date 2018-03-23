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    Гройсман профессионал-очковтиратель - Скаршевский

    (обновлено: )799101
    Несмотря на то, что расходы налогоплательщиков на ремонт 1 км дороги в 2017 году выросли на 33% до $228 тыс/км, из бюджетных средств на строительство и реконструкцию дорог в Украине не было выделено ни копейки, отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Кабинет министров планирует проверить все отремонтированные в Украине дороги. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман перед презентацией на заседании Кабмина программы по ремонту и строительству дорог до 2022 года. 

    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    Михаил Русанюк/Facebook
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    "Начиная с 2016 года мы решили кучу проблем, которые накапливались годами, и начали ремонт и строительство. Мы с вами четко видим, в каком состоянии находятся украинские дороги, миллионы людей ездят по сплошным ямам, — отметил премьер. — Сегодня мы презентуем результаты работы, которая уже была проведена и план реконструкции дорог на 18-22 годы будет презентован на заседании"

    В свою очередь глава Госагентства автодорог Украины Славомир Новак презентовал программу развития автодорог на 18-22 год. 

    По словам Новака, дороги в стране будут строить и ремонтировать по маршрутному принципу, что поможет интегрировать Украину в международную автодорожную сеть и поднять уровень безопасности движения в стране. За время программы на 18-22 год качественными трассами объединят все областные центры.

    На дороги государственною значения за время действия программы планируют потратить около 300 миллиардов гривен. До 22 года в стране могут отремонтировать около 50% дорог госзначения. А ямочный ремонт будет выполняться только аварийно и станет исключением.

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    "Три вопроса и три ответа о строительстве и ремонте дорог в Украине

    1. Сколько километров дорог было построено и реконструировано в Украине за последние 4 года?

    Ни одного.

    2. Сколько было выделено бюджетных средств на эти цели в 2017 году?

    Ноль гривен.

    3. На сколько выросли расходы налогоплательщиков на ремонт 1 км дороги в 2017 году?

    По сравнению с 2011-2012 годами – на 16%, а по сравнению с 2016-м – на 33% (с 255 тыс.дол/км до 338 тыс.дол/км)

    P.S. Ответы на вопросы даны на основе сегодняшней презентации главного капстроителя страны Владимира Гройсмана", — написал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

    Facebook Виктора Скаршевского
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