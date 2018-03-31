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    РФ направит в Британию запрос о причинах проверки борта "Аэрофлота"

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    (обновлено: )29210
    Минтранс России так же сообщил, что при отсутствии объяснений Лондона по самолету "Аэрофлота" могут быть применены аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков.
    Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

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    "Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года", — сообщили в Минтрансе РФ в субботу.

    Минтранс так же сообщил, что при отсутствии объяснений Лондона по самолету "Аэрофлота" может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков.

    "В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", — сообщили в Минтрансе РФ в субботу.

    В пятницу МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

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    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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