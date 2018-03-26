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    В ТЦ Кемерово, где погибли 64 человека, вновь вспыхнул пожар

    (обновлено: )22302
    С улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым. Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.  В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово снова вспыхнул пожар, спасатели и пожарные приступили к тушению, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    С улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

    "Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки", — передает корреспондент агентства.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Также  глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово перешло в активную фазу.

    "В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — сказал Пучков, находящийся на месте пожара.

    По его словам, на данный момент 64 человека погибло, из них из-под завалов еще не подняли 6 человек.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По данным МЧС, подтверждена гибель 64 человек.

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