В ТЦ Кемерово, где погибли 64 человека, вновь вспыхнул пожар

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово снова вспыхнул пожар, спасатели и пожарные приступили к тушению, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

С улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

"Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки", — передает корреспондент агентства.

Также глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово перешло в активную фазу.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — сказал Пучков, находящийся на месте пожара.

По его словам, на данный момент 64 человека погибло, из них из-под завалов еще не подняли 6 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По данным МЧС, подтверждена гибель 64 человек.