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    Россия

    Число жертв страшного пожара в РФ перевалило за 60

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (24)

    (обновлено: )29605
    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет.
    Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП
    При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

    "64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

    Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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    Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
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