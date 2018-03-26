Смертельный пожар в Кемерово: двое погибших найдены в лифте

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Тела двух погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове нашли в кабине лифта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Huepub в Telegram.

Издание подчеркивает, что во время пожара в ТЦ работали лифты.

"Люди зашли в лифт, застряли, задохнулись", — говорится в сообщении.

По технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено. Дело в том, что может отключиться электричество, и кабина застрянет в шахте.

Исключением являются специальные лифты, в которых есть режим работы во время пожара. Они обозначаются пиктограммой "Лифт для пожарных".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.