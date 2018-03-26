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    Смертельный пожар в Кемерово: двое погибших найдены в лифте

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (24)

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    Как говорится в сообщении, во время пожара в ТЦ работали лифты. Отметим, что по технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Тела двух погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове нашли в кабине лифта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Huepub в Telegram.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Издание подчеркивает, что во время пожара в ТЦ работали лифты.

    "Люди зашли в лифт, застряли, задохнулись", — говорится в сообщении.

    По технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено. Дело в том, что может отключиться электричество, и кабина застрянет в шахте.

    Исключением являются специальные лифты, в которых есть режим работы во время пожара. Они обозначаются пиктограммой "Лифт для пожарных".

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье.

    Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.

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