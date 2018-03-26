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    Масштабный пожар в РФ: обрушились два кинотеатра

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (16)

    (обновлено: )37703
    По данным МЧС РФ, "разведка на четвертом этаже показала, что два из трех кинозалов в настоящее время "ушли" на третий этаж".
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП
    Помещения двух кинотеатров во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове обрушились. Об этом сообщил докладчик на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

    "Разведка на четвертом этаже показала, что два из трех кинозалов в настоящее время "ушли" на третий этаж", — сказал докладчик. Трансляцию совещанию вел телеканал "Россия 24".

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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