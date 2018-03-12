В РФ ученик колледжа для слепых зарезал соседа, не дававшего ему спать

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Студент музыкального колледжа для слепых в Курске зарезал своего соседа по комнате в общежитии, заявив, что тот мешал ему заниматься учебой и не давал выспаться, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с 2014 года 22-летний студент жил в одной комнате общежития "Курского музыкального колледжа-интерната слепых" с 23-летним однокурсником. Молодые люди — оба инвалиды 1 группы по зрению — дружили.

"Примерно с конца февраля 2018 года между ними начались ссоры на бытовой почве. Подозреваемый стал жаловаться родителям, что его однокурсник мешает ему заниматься, шумит и не дает высыпаться. Днем 11 марта 2018 года между ними возникла очередная словесная ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им три удара в область груди и брюшной полости, после чего бросил нож и выбежал из комнаты", — говорится в сообщении.

Приехавшие медики констатировали смерть пострадавшего, а в отношении его соседа СК возбудил дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый задержан и дает признательные показания, добавили в управлении. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину.