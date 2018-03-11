Возле берегов России произошло землетрясение

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие было зафиксировано в воскресенье днем по местному времени в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Его эпицентр находился вблизи мыса Козлова на глубине около 58 километров в 272 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населенный пункт — поселок Усть-Камчатского — находится в 220 километрах от него", — сообщили в службе.

Там отметили, что энергетический класс землетрясения составил 11,2.

В свою очередь в краевом главке МЧС отметили, что землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, во время второго за последние две недели землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 18 человек.