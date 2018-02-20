В Кривом Роге произошло землетрясение

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2, передает "Радио Свобода" со ссылкой на главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева сказала, что по данным сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", — отметила Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок, отмечает издание.

Летом 2017 жители Кривого Рога сообщали о землетрясении, которому предшествовал грохот. В то же время вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил, что в Кривом Роге произошел подземный толчок магнитудой 4,1 "без негативных последствий". Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт.