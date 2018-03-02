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    Президент РФ рассказал, что делает, когда ему грустно

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    Глава российского государства заявил, что когда ему становится грустно, то поднимает себе настроение работой.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда ему бывает грустно, то он работает.

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    Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления Путина на медиафоруме ОНФ провела блиц. Один из вопросов звучал так: "Когда бывает грустно, как поднимаете себе настроение?". "Работаю", — ответил Путин.

    На вопрос о том, гулял ли он когда-нибудь по улицам города неузнанным и мечтал ли вообще об этом, президент ответил утвердительно.

    Тимофеева при этом отметила, обращаясь к залу: "Так что можно, коллеги, президента встретить на улице". На что Путин заметил: "Маловероятно".

    Отвечая на вопрос о том, кто его кумир из государственных деятелей прошлого, Путин сказал: "Я думаю, что неправильно делать для себя каких-то кумиров, но мне нравится деятельность очень многих наших деятелей и общественных, и деятелей культуры и государственных деятелей, они все составляют славу нашей страны".

    Ранее Путин заявил, что испытания представленных в послании российскому парламенту вооружений прошли успешно, часть необходимо доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению.

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