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    Выборы-2018. В РФ определились с числом участков для голосования в Украине

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    На заседании во вторник Центризбирком РФ утвердил единую нумерацию избирательных участков, образованных за пределами Российской Федерации, для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента.
    Выборы президента России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине и США для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента РФ откроют по четыре избирательных участка, следует из постановления ЦИК России.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В минувшую пятницу в основном завершилось образование зарубежных участков к предстоящим выборам, в исключительных случаях такие участки могут сформировать не позже 12 марта. Они создаются, как правило, в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ за рубежом. Как сообщил тогда РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев, было сформировано более 370 зарубежных избирательных участков, в частности, минимум четыре участка планируют открыть в российских дипучреждениях на территории Украины.

    На заседании во вторник Центризбирком утвердил единую нумерацию избирательных участков, образованных за пределами Российской Федерации.

    Как указано в приложении, на территории США будут образованы четыре таких участка, их номера — 8273, 8274, 8275 и 8277. Столько же участков в ходе предстоящих выборов планируется открыть для россиян в Украине, это участки 8298, 8299, 8300 и 8301.

    Выпавший из группы участков в США номер 8276 остался резервным. ЦИК в своем постановлении определил несколько десятков таких резервных номеров — на случай образования дополнительных избирательных участков за рубежом.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.

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