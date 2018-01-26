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    Выборы президента. Россия заявила о планах открыть участки в Украине

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    Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что в Украине предполагается формирование как минимум четырех участков для голосования.
    Выборы президента России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что минимум четыре избирательных участка для голосования россиян в ходе предстоящих выборов президента РФ планируют открыть в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

    В пятницу в основном завершилось создание зарубежных избирательных участков, где смогут проголосовать на президентских выборах в марте граждане России, находящиеся за границей. В исключительных случаях такие участки могут сформировать не позже 12 марта. Они создаются, как правило, в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ за рубежом.

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    "На Украине предполагается формирование как минимум четырех участков для голосования. Понятно, что это крайне мало по сравнению с тем, что было раньше. Но это все-таки какая-то возможность для людей прийти и проголосовать, если на них не будет сильного психологического давления", — сказал Булаев РИА Новости.

    В целом для голосования в более чем 145 странах откроются порядка 370 избирательных участков.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что ЦИК не наблюдает проблем с организацией голосования россиян за рубежом – "ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе". Однако с голосованием россиян в Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине", подчеркивала она.

    Глава ЦИК не исключила, что "агрессивные молодчики" вновь могут попытаться препятствовать голосованию в российских дипучреждениях на предстоящих выборах, как это было в ходе думской кампании 2016 года. 

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

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