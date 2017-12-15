наверх
15.12.201712:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России выборы президента назначили на день присоединения Крыма

    (обновлено: )11810
    После голосования вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что совпадение даты выборов президента РФ в 2018 году с днём воссоединения с Крымом случайно
    Единый день голосования в регионах России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Совет Федерации России в пятницу на заседании назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

    Решение было принято единогласно.

    Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

    Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

    После голосования вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что совпадение даты выборов президента РФ в 2018 году с днём воссоединения с Крымом случайно, но это совпадение судьбоносно и повысит явку избирателей: "Назначение выборов на эту дату произведено в соответствии с законом "О выборах президента", в этом не надо искать подводных камней. Это совпадение будет судьбоносным, привлечёт внимание к выборам и, несомненно, приведёт к увеличению уровня явки", — цитирует слова Турчака РИА новости.

    Накануне голосования в Совете Федерации действующий президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие конкурентов на выборах. "Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти. Вы знаете, у нас, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу