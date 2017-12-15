В России выборы президента назначили на день присоединения Крыма

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Совет Федерации России в пятницу на заседании назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.

Решение было принято единогласно.

Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

После голосования вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что совпадение даты выборов президента РФ в 2018 году с днём воссоединения с Крымом случайно, но это совпадение судьбоносно и повысит явку избирателей: "Назначение выборов на эту дату произведено в соответствии с законом "О выборах президента", в этом не надо искать подводных камней. Это совпадение будет судьбоносным, привлечёт внимание к выборам и, несомненно, приведёт к увеличению уровня явки", — цитирует слова Турчака РИА новости.

Накануне голосования в Совете Федерации действующий президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие конкурентов на выборах. "Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти. Вы знаете, у нас, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.