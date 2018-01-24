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    В Москве автомобиль въехал в остановку с людьми: есть жертва и раненые - СМИ

    (обновлено: )25911
    Возле жилого дома легковой автомобиль вылетел на остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
    ДТП в Москве
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб, четверо пострадали, после того как автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

    "Возле дома 68 на проспекте Мира легковой автомобиль вылетел на остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

    Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.

    Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.

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