МИД РФ возмущен латвийским законом о статусе участника Второй мировой

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. МИД России возмущен тем, что президент Латвии подписал закон "О статусе участника Второй мировой войны", который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР, с теми, кто участвовал в войне на стороне нацистской Германии.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

МИД РФ призывает соответствующие структуры ООН, ОБСЕ и СЕ дать оценку подписанию президентом Латвии закона "О статусе участника Второй мировой войны", заявила Захарова.

"Призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку", — говорится в заявлении.

По ее словам, "планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам… уже хорошо известен".

"Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", — подчеркнула она.

"Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни", — заявила Захарова.

Согласно тексту закона, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.