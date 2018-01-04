Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны, который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР и нацистской Германии, сообщает официальное издание Latvijas vestnesis.

В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия и льготы.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.