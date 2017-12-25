Посмотрим, что у латвийцев на рождественском столе

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РИА Новости Украина

Продукты в этом году серьезно подорожали, но латвийцы все равно проведут Рождество за праздничным столом, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на Neatkarīgā Rīta Avīze.

Рождественский стол в этом году будет самым дорогим за последние десять лет. Если десять лет назад при покупке килограмма жаркого, гуся, вареной и обжаренной картошки, квашеной капусты, гороха со шпеком, мясного салата, конфет Serenāde, десяти пирожков со шпеком и пары буханок белого хлеба надо было заплатить 39,70 евро, в этом году тот же набор обойдется в 53,02 евро.

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Так, например, вареная обжаренная картошка подорожала на 158%, цена серого гороха со шпеком увеличилась на 123%, а белый хлеб и вовсе стал дороже на 214%.

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в течение года продукты подорожали на 4,7%. Цены выросли на молоко, молочные продукты: масло, сыр, творог, йогурт, а также мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картошку и свежую и замороженную рыбу. В свою очередь, сахар и макаронные изделия подешевели.

Однако, несмотря на подорожание продуктов, большая часть латвийцев собирается отмечать Рождество за праздничным столом. В декабре этого года продажи пипаркукас в магазинах Maxima Latvija выросли на 32%, а тесто для них приобрели на 24% больше потребителей, чем в прошлом. К тому же в интернет-магазине торговой сети объемы продаж пипаркукас увеличились на 214%, а теста для них — на 317% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В этом году мандарины покупают на 32% чаще, чем в прошлом. Также возросли объемы продаж наборов косметики (на 23%) и игрушек (на 38%). В 2017 году латвийцы чаще выбирают живые елки, и их продажи в магазинах Maxima Latvija увеличились на 17%.