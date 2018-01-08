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    ЦИК РФ назвал число желающих баллотироваться в президенты России

    (обновлено: )22710
    Седьмое января был последним днем, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могли подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для выдвижения документы.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. 

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина в 2017 году: собака на сене в ожидании выборов
    Российский Центризбирком сообщил, что получил уведомления о желании участвовать в выборах президента РФ от 67 претендентов, из них 46 — самовыдвиженцы.

    Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    "После 2012 года максимально либерализовано наше выборное законодательство, упрощена возможность регистрации партий, их у нас сейчас около семидесяти; как следствие, и упрощена регистрация на выборы президента. На сегодняшний день, 7 января, у нас уже заявлено 67 претендентов: представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев", — сказала Памфилова в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

    Седьмое января — последний день, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могли подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для выдвижения документы. Выборы президента РФ назначены на 18 марта.

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