Глава ЦРУ заявил о попытке РФ "подорвать выборы" в США в 2018 году

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

Директор ЦРУ Майк Помпео обеспокоен "попытками России" повлиять на выборы в США в 2018 году.

Об этом он сказал, выступая в эфире телеканала CBS.

Так, Помпео утвердительно ответил на вопрос, "пытается ли Россия сейчас подорвать выборы в США" и сказал, что его это беспокоит.

"Они (РФ — ред.) делают это десятилетия. Меня по-прежнему беспокоит не только Россия, но попытки других (стран). У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию… Мы будем работать против русских и всех, кто угрожает результатам (выборов)", — сказал директор.

В ноябре 2018 года в США пройдут выборы в конгресс, выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.