В России запретили алкогольные энергетики

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Производство и оборот алкогольных энергетиков запрещается с 1 января в России, исключение составит только производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Закон инициировала группа членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года.

Читайте также: Новогоднее обращение Петра Порошенко. Полный текст

В законе речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. При этом перечень тонизирующих веществ устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Согласно экспертным оценкам, алкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю.

Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Подмосковье запрещена с 1 мая 2015 года.

Ранее сообщалось, что решение правительства Украины о продлении до 2019 года действия эмбарго на ряд товаров из РФ вступило в понедельник в силу. Также с 1 января на год продлена отмена действия зоны свободной торговли с РФ.