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    В России запретили алкогольные энергетики

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    Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Запрет вступает в силу с 1 января.
    Банки с алкогольными напитками в одном из московских продуктовых магазинов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Производство и оборот алкогольных энергетиков запрещается с 1 января в России, исключение составит только производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

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    Закон инициировала группа членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года.

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    В законе речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. При этом перечень тонизирующих веществ устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

    Согласно экспертным оценкам, алкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю.

    Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Подмосковье запрещена с 1 мая 2015 года.

    Ранее сообщалось, что решение правительства Украины о продлении до 2019 года действия эмбарго на ряд товаров из РФ вступило в понедельник в силу. Также с 1 января на год продлена отмена действия зоны свободной торговли с РФ.

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