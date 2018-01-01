Украина вводит систему биометрического контроля на границе с Россией

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Система биометрического контроля в понедельник частично заработает на пунктах пропуска на украинской границе. Система будет внедряться поэтапно, сначала она заработает на всех пункта пропуска украино-российской границы. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

При этом украинские власти не отказались от введения визового режима с РФ, они могут рассмотреть этот вопрос в случае неудовлетворительного качества работы системы биометрического контроля.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.

Согласно новому порядку пересечения украинской границы, обязательной фиксации биометрических данных подлежат граждане стран так называемого высокого миграционного риска. Такой перечень разработан Министерством внутренних дел Украины, в него входит 71 страна, в том числе некоторые государства Азии, Ближнего Востока и РФ. У граждан остальных стран будут отбираться биометрические данные по результатам анализа и оценки рисков.

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От обязательной фиксации биометрических данных будут освобождены главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций, лица, не достигшие 18 лет, круизные туристы, члены экипажей, дипломатический персонал и должностные лица международных организаций.

Система биометрического контроля будет внедряться поэтапно, с 1 января она заработает в столичных международных аэропортахи в пунктах пропуска на украино-российской границе. В будущем планируется, что система заработает на всех пунктах пропуска на украинской границе. По данным Государственной погранслужбы Украины, 157 пунктов пропуска уже оборудованы средствами считывания биометрических данных.

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Процедура биометрического контроля будет проходить в три этапа. На первом этапе желающие попасть в Украину должны будут подать предварительное уведомление о намерении посетить страну. Такая заявка подается в информационную систему на сайте министерства иностранных дел Украины. На втором этапе происходит непосредственная фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. На завершающем этапе иностранцам, в том числе гражданам РФ, необходимо зарегистрироваться в месте прибытия. Однако в каком органе необходимо пройти процедуру регистрации, пока не ясно.

В тестовом режиме система биометрического контроля заработала с 27 декабря на основных пунктах пропуска с РФ.

Для реализации работы системы биометрического контроля украинским властям необходимо потратить более 19 миллионов долларов, однако из этой суммы пока выделено чуть более 10 миллионов.

Россияне, как и граждане ряда других стран, должны предварительно подать заявку с помощью электронной системы предварительной регистрации на сайте министерства иностранных дел о намерении въехать в Украину. На границе въезжающим необходимо будет сдать на специальном сканере отпечатки пальцев. Паспорта россиян, как и других иностранцев, будут проверяться, в том числе по базе Интерпола. Наличие биометрического паспорта для въезда в Украину не является обязательным требованием.

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Украинские чиновники и политики не скрывают, что процедура биометрического контроля, то есть ужесточение правил въезда в страну, в первую очередь, касается граждан РФ.