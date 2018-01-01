В Украине изменились правила выхода на пенсию

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Изменения правил выхода на пенсию вступают в силу в Украине — с 1 января увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.

Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы, которая призвана сократить хронический дефицит пенсионного фонда Украины, на ликвидацию которого приходится направлять значительные дотации из госбюджета. В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября 2017 года и вступил в силу 11 октября после публикации в официальной парламентской газете "Голос Украины". Имплементация изменений в пенсионной сфере будет проходить постепенно.

С учетом того, что реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, право выхода на пенсию теперь будут иметь мужчины и женщины, достигшие соответственно 60 и 58,5 лет (согласно предыдущей пенсионной реформе от 2011 года пенсионный возраст женщин к 2021 году также вырастет до 60 лет), которые имеют минимум 25 лет страхового стажа.

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Под страховым стажем подразумевается период, в течение которого человек официально работает и платит страховые взносы с зарплаты в пенсионный фонд. Понятие страхового стажа было введено на Украине в 2004 году. До этого для расчета пенсий использовалось более широкое понятие "трудовой стаж", в который зачисляли общий период трудовой и иной общественно-политической деятельности, к которой относилась служба в армии, учеба в институте и декретный отпуск.

В то же время реформа предусматривает возможность приобретения пенсионного стажа в случае его нехватки. За один год нужно будет заплатить около 17 тысячи гривен (600 долларов).

При этом предусмотрено, что с 2018 года люди, у которых будет иметься страховой стаж от 15 до 25 лет, получат право выйти на пенсию после достижения 63-летнего возраста. С 2019 года возможность выйти на пенсию также появится у людей, которые будут иметь стаж от 15 до 16 лет, однако они смогут воспользоваться правом на пенсионные выплаты только в случае достижения 65-летнего возраста.

Тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального страхового стажа, государство будет выплачивать после достижения 63 лет социальную помощь размером меньше, чем минимальная пенсия.

В октябре 2017 года власти в рамках реформы подняли минимальные пенсии на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен (с 51 до 56 долларов). Также была проведена индексация выплат пенсионерам пропорционально их страховому стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен (7,8 доллара), для 1,2 миллиона — от 200 до 500 гривен (от 7,8 до 19 долларов), почти для 2 миллионов — от 500 до 1 тысячи гривен (от 19 до 39 долларов), более 1,1 миллиона — более чем 1 тысячу гривен (39 долларов).

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Принятие пенсионной реформы было одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша кредитования. Однако, несмотря на принятие соответствующего закона, окончательного вердикта международная финансовая организация по введенным новшествам пока не предоставила.